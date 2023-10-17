Баку: Армения тянет с подписанием мирного договора

Помощник президента Азербайджана сообщил, что власти Армении больше двух месяцев не могут ответить на предоставленный азербайджанской стороной вариант мирного договора.

Несмотря на то, что Ереван выражал желание подписать мирное соглашение до конца 2023 года, власти Армении все еще не предоставили ответ по варианту договора, который предоставил Азербайджан. Об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал помощник главы АР Хикмет Гаджиев.

"Несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, Армения откладывает представление своего варианта документа. Азербайджан неоднократно заявлял о том, что нет никаких препятствий для подписания мирного договора, эта историческая возможность появилась после восстановления суверенитета страны. Сейчас возникают сомнения, готова ли Армения к этому. Мяч сейчас на ее стороне!"

– Хикмет Гаджиев

Он уточнил, что 11 сентября 2023 года Баку предоставил Еревану через сторонние каналы пятый скорректированный договор по мирному соглашению вместе с пояснениями. Предполагалось, что Армения даст свой ответ по документу в ближайшее время, но власти республики затягивают с решением этого вопроса.