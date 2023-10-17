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Пашинян пообещал Баку мирный договор в этом году

Пашинян пообещал Баку мирный договор в этом году
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Ереван готов заключить мирный договор с Баку в ближайшее время. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, это может произойти уже до конца 2023 года.

Армянский премьер, выступая в Европарламенте, прокомментировал перспективы подписания мирного договора с Азербайджаном.

Никол Пашинян подчеркнул, что армянская сторона готова в 2023 года заключить мирный договор с Азербайджаном.

Политик также заявил о готовности Еревана к разблокированию коммуникаций в регионе, что должно быть сделано на основе суверенитета государств и гарантий безопасного проезда азербайджанских грузов и пассажиров через армянскую территорию.

"Наш регион нуждается в мире, нуждается в ситуации, когда все страны региона живут в условиях открытых границ"

– Никол Пашинян

Ранее президент России заявил об отсутствии каких-либо препятствий для заключения армяно-азербайджанского мирного договора. В то же время, Владимир Путин признал наличие технических сложностей в моментах, связанных с демаркацией и делимитацией границы. Впрочем, по его словам, и эти проблемы преодолимы при доброй воле Еревана и Баку.

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