Глава МО Азербайджана прибыл в ОАЭ

Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в Арабские Эмираты. Они примут участие в международной выставке Dubai Airshow – 2023 и панельных дискуссиях.
Азербайджанская делегация во главе с руководителем азербайджанского оборонного ведомства Закиром Гасановым прибыла с визитом в Арабские Эмираты.
Как пишет пресс-служба министерства обороны Азербайджана, он примет участие в работе международной выставки Dubai Airshow – 2023.
Также планируется участие министра обороны в конференциях и панельных дискуссиях.
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