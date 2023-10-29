Вестник Кавказа

Глава МО Азербайджана прибыл в ОАЭ

Глава МО Азербайджана прибыл в ОАЭ
© Фото: сайт МО Азербайджана
Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в Арабские Эмираты. Они примут участие в международной выставке Dubai Airshow – 2023 и панельных дискуссиях.

Азербайджанская делегация во главе с руководителем азербайджанского оборонного ведомства Закиром Гасановым прибыла с визитом в Арабские Эмираты.

Как пишет пресс-служба министерства обороны Азербайджана, он примет участие в работе международной выставки Dubai Airshow – 2023.

Также планируется участие министра обороны в конференциях и панельных дискуссиях.

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