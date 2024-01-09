Ильхам Алиев покинул Арабские Эмираты

Завершился визит президента Азербайджана в Арабские Эмираты. Его провожали официальные лица, в аэропорту был выстроен почетный караул.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев завершил свой рабочий визит в Арабские Эмираты, пишет пресс-служба главы государства.
В международной воздушной гавани Заид в Абу-Даби в честь руководителя республики был выстроен почетный караул.
Помимо этого, Ильхама Алиева провожали официальные лица страны.
Стоит добавить, что президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития в столице ОАЭ.