Водный транспорт свяжет Ростов с черноморскими курортами

«Метеоры» пойдут из Ростова-на-Дону в Анапу, Ейск, Ялту, Керчь. Запуск транспорта намечен на 2025-2026 годы.

Из Ростовской области в Краснодарский край и Крым через 2-3 года планируется запустить водный транспорт.

«В среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, можно говорить о Керчи и Ялте. Мне кажется, этот вид транспорта будет востребован и нашими жителями, и нашими гостями»

– глава Ростовской области Василий Голубев

В будущем году у региона появится первый «Метеор» на подводных крыльях. Судно, рассчитанное на 120 пассажиров, будет ходить в Волгоград. В 2026 году у Ростовской области будет четыре «Метеора» и один «Валдай», что позволит наладить перевозку пассажиров в Крым и на Кубань - сначала будет налажено сообщение с Керчью, затем с курортными Таганрогом, Ейском, Анапой.

Отметим, что Ростовская область не выполняла пассажироперевозки водным транспортом в последние 30 лет.