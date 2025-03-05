Власти Ростова превратят городские леса в зоны отдыха

В администрации Ростова-на-Дону прошло первое совещание, посвященное дальнейшему развитию городских лесов, участники которого признали необходимость привести их в порядок.

Власти Ростова-на-Дону задумались о развитии городских лесов – первое совещание, посвященное этому вопросу, сегодня по поручению главы города Александра Скрябина провел заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко.

Главной целью совещания стала выработка мер по сбережению и обновлению городских лесов - системный подход к их высадке и уходу, и, конечно, их обустройство как современных и востребованных зон отдыха горожан, передает "АиФ-Ростов".

"Эти территории должны стать не просто "зелеными зонами" с экоторопами, а центрами притяжения и комфортными зонами отдыха"

глава города Александр Скрябин

У Ростова есть все возможности претворить эти требования в жизнь – город, фактически находящийся в степи, обладает лесными массивами общей площадью в 4,5 тыс га, только их нужно привести в порядок и обустроить – разбить новые парки и скверы, организовать уход за ними и их уборку, что вполне выполнимо, подчеркнул градоначальник.

Нельзя сказать, что этого не делается – ростовским лесам присвоен особый охранный статус, их убирают от случайного мусора, удаляют аварийные деревья, ликвидируют стихийные свалки, обновляются просеки, оборудуются противопожарные разрывы, которые согласованы с Управлением по ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону и районными отделами МЧС России, рассказал начальник городского Управления благоустройства и лесного хозяйства Антон Наумов.

Работа эта – важная и нужная, но она носит чисто технический характер, а горожанам, особенно в летнюю жару, хочется с комфортом отдохнуть в лесной прохладе, и ыласти должны сделать для этого все возможное, парировал градоначальник.