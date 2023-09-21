Пожар у кладбища пугает пожарных в Невинномысске

Уже третьи сутки не удается пожарным Невинномысска справиться с возгоранием мусорного полигона, вспыхнувшего в непосредственной близости от местного кладбища. Ситуация находится на контроле у губернатора.
Неподалеку от невинномысского городского кладбища третьи сутки подряд полыхает мусорный полигон.
По словам главы города, причину пожара пока установить не удалось. В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем: пламя поливают водой и засыпают грунтом.
«Силами полигона ТБО продолжают выполняться мероприятия по ограничению доступа кислорода к очагу тления путем засыпки участка полигона»
– Михаил Миненков
Далее градоначальник заявил, что держит ситуацию с пожаром на собственном контроле. Все силы города готовы, в случае ухудшения ситуации, к быстрому реагированию.
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