Пожар у кладбища пугает пожарных в Невинномысске

Уже третьи сутки не удается пожарным Невинномысска справиться с возгоранием мусорного полигона, вспыхнувшего в непосредственной близости от местного кладбища. Ситуация находится на контроле у губернатора.

Неподалеку от невинномысского городского кладбища третьи сутки подряд полыхает мусорный полигон.

По словам главы города, причину пожара пока установить не удалось. В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем: пламя поливают водой и засыпают грунтом.

«Силами полигона ТБО продолжают выполняться мероприятия по ограничению доступа кислорода к очагу тления путем засыпки участка полигона»

– Михаил Миненков

Далее градоначальник заявил, что держит ситуацию с пожаром на собственном контроле. Все силы города готовы, в случае ухудшения ситуации, к быстрому реагированию.