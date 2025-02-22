Шесть городов Ставрополья примут парады на 80-летие Победы

Военные парады будут проводиться в шести городах Ставропольского края 9 мая 2025 года, рассказали в региональном правительстве.
"Главный парад пройдет в краевой столице при участии гарнизона 49-й войсковой армии. Всего будет задействовано 49 единиц колесной и гусеничной техники и более 1,4 тыс человек в парадных расчетах"
– правительство
Кроме того, парады устроят в Невинномысске, Георгиевске, Изобильном, Пятигорске и Буденновске.
В целом празднование 80-летия Победы будет предполагать ряд масштабных мероприятий. В их организации примет участие и молодое поколение.
Помимо этого, в школах для детей проведут уроки мужества, посвященные Великой Отечественной. Этим займутся два ведомства – Минкульт и Минобр. Как пояснил губернатор Владимир Владимиров, школьникам нужно будет посетить как минимум три таких урока.
В программу празднования войдут также ставшие традицией акции "Волонтеры Победы", "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка". Состоится праздничное выступление тысячеголосого хора детей. Запланированы также автопробеги. В число других мероприятий входят международный конкурс "Солдатский конверт", а также "Сад Победы".