Шесть городов Ставрополья примут парады на 80-летие Победы

Восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют военными парадами на Ставрополье. В общей сложности они состоятся в шести городах, а самым масштабным событие будет в краевой столице Ставрополе.

Военные парады будут проводиться в шести городах Ставропольского края 9 мая 2025 года, рассказали в региональном правительстве.

"Главный парад пройдет в краевой столице при участии гарнизона 49-й войсковой армии. Всего будет задействовано 49 единиц колесной и гусеничной техники и более 1,4 тыс человек в парадных расчетах"

– правительство

Кроме того, парады устроят в Невинномысске, Георгиевске, Изобильном, Пятигорске и Буденновске.

В целом празднование 80-летия Победы будет предполагать ряд масштабных мероприятий. В их организации примет участие и молодое поколение.

Помимо этого, в школах для детей проведут уроки мужества, посвященные Великой Отечественной. Этим займутся два ведомства – Минкульт и Минобр. Как пояснил губернатор Владимир Владимиров, школьникам нужно будет посетить как минимум три таких урока.

В программу празднования войдут также ставшие традицией акции "Волонтеры Победы", "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка". Состоится праздничное выступление тысячеголосого хора детей. Запланированы также автопробеги. В число других мероприятий входят международный конкурс "Солдатский конверт", а также "Сад Победы".