Хулиганы снова "минируют" школы и вузы Невинномысска

Сегодня неизвестные сообщили о минировании детсадов, школ, вузов и больницы в ставропольском Невинномысске – власти организовали эвакуацию всех воспитанников и учащихся, оставив в палатах больницы только больных.

Сегодня на пульт дежурного экстренных служб ставропольского Невинномысска снова поступил анонимный звонок о минировании детских садов, школ, вузов и колледжей – власти оперативно организовали эвакуацию учебных заведений, сообщил глава города Михаил Миненков.

"Постоянно нас атакуют непонятные террористы. …Все звонки ложные, но мы четко понимаем, что нужно делать в таких случаях"

- Михаил Миненков

Также неизвестные "заминировали" городскую больницу, однако глава города призвал горожан не поддаваться панике, и власти не стали трогать пациентов больницы и оставили их в палатах, передает "АиФ-Ставрополье".

Как правило, все эти "минирования", к счастью, оказываются ложными, но добавляют огромное количество работы правоохранителям. К тому же иногда из-за погодных условий, как это случилось сегодня, становится невозможной.

Тем не менее, сейчас полицейские и кинологи с собаками согласно протоколу обследуют все перечисленные в сообщении здания на предмет возможных взрывных устройств, добавил градоначальник.