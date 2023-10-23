Палестина получит от Казахстана $1 млн гуманитарной помощи

Казахстан направит в помощь палестинскому народу $1 млн.
"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере $1 млн"
– президент Касым-Жомарт Токаев
Решать проблемы, которые зрели десятилетиями, путем насилия неприемлемо, заметил казахстанский лидер, выступая на саммите Организации тюркских государств.
"В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога"
– Токаев