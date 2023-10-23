Пожар в иранской клинике унес жизни свыше 30 человек

Пожар вспыхнул в наркологической клинике в Иране. Жертвами трагедии стали 32 человека, еще 16 получили ранения. Причины возникновения огня уточняются.

В результате возникновения пожара в наркологической клинике в иранском городе Ленгеруд погибли десятки человек, сообщил замглавы провинции по делам политики, общества и безопасности Мохаммад Джалаи.

По его словам, жертвами пожара в медицинском учреждении стали 32 человека, еще 16 получили ранения.

Чиновник заявил, что возгорание вспыхнуло в 6 часов утра. Он также добавил, что причины возникновения огня в клинике уточняются.