Лавров: конфликт Израиля и Палестины может перекинуться на Сирию

Главы МИД Сирии и РФ провели переговоры, в ходе которых выразили озабоченностью тем, что войска Израиля участили авиаудары по территории Сирии. Также была подчеркнута недопустимость вмешательства третьих сил в палестино-израильский конфликт.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность тем, что Израиль активизировал удары по сирийской территории на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

«Сергей Лавров указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона»

– МИД России

В ведомстве подчеркнули также, что стороны обратили внимание на вмешательства в регион третьих сил, которые пытаются воспользоваться конфликтом в Газе в собственных интересах.

Также стороны подтвердили настрой на соблюдение решения Совбеза ООН по урегулированию в стране с опорой на территориальную целостность САР.