Лавров: конфликт Израиля и Палестины может перекинуться на Сирию

Главы МИД Сирии и РФ провели переговоры, в ходе которых выразили озабоченностью тем, что войска Израиля участили авиаудары по территории Сирии. Также была подчеркнута недопустимость вмешательства третьих сил в палестино-израильский конфликт.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность тем, что Израиль активизировал удары по сирийской территории на фоне эскалации конфликта с Палестиной.
«Сергей Лавров указал на недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона»
– МИД России
В ведомстве подчеркнули также, что стороны обратили внимание на вмешательства в регион третьих сил, которые пытаются воспользоваться конфликтом в Газе в собственных интересах.
Также стороны подтвердили настрой на соблюдение решения Совбеза ООН по урегулированию в стране с опорой на территориальную целостность САР.
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