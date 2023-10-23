В сектор Газа вошли более 20 тыс военных из Израиля

Более двадцати тысяч военных вошли в палестинский анклав с момента расширения операции в Газе. Об этом сообщают местные источники.

С 27 октября, когда еврейское государство расширило наземную операцию в Газе, в палестинский анклав вошло более двадцати тысяч израильских военных.

«В настоящее время там находится две бронетанковые и пехотные дивизии ЦАХАЛ»

– источники портала Axios

Военные находятся в Газе с целью уничтожения радикалов и освобождения заложников

Глава ЦАХАЛА отметил, что долг израильских военных - различать террористов и тех, кто не причастен к преступлениям ХАМАС.

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил о необходимости гуманитарного прекращения огня в Газе