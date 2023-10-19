Израиль начал операцию против ХАМАС «с воздуха, суши и моря»

Армия обороны Израиля атаковала радикалов ХАМАС с воздуха и моря. Также были задействованы сухопутные силы. Москва призвала стороны к сдерживанию и предупредила внешних игроков об опасности дальнейшей эскалации конфликта.

Армия обороны Израиля приступила к операции в палестинском анклаве, с привлечением не только сухопутных, но морских и воздушных сил. Однако, по словам посла Израиля в Москве, широкомасштабной эту операцию назвать нельзя.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция - да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция»

– посол Израиля в России Александр Бен Цви

По словам главы оборонного ведомства страны, новая фаза операции против палестинских радикалов продлится до «получения новых указаний».

«Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах. Инструкции для армии ясны: действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдан новый приказ»

– Йоав Галант

В то же время представители амии еврейского государства заявляют о постепенном расширении военной операции в секторе Газа.

Позиция России относительно противостояния Израиля и ХАМАС

Российская сторона расценивает происходящее в палестинском анклаве как начало сухопутной операции.

«28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Мы неоднократно предупреждали об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе»

– МИД России

Также в ведомстве предостерегли третьи страны, в планы которых входит разжигание большой войны в регионе.

Ранее сообщалось о том, что премьер Израиля накануне отказался подписывать указ о начале сухопутной операции в анклаве. Это было связано, в том числе, с опасениями дальнейшее эскалации конфликта.