Трамп поддержал решение Израиля нанести удары по Газе

Лидер США Дональд Трамп поддерживает Израиль, который продолжил боевые действия в секторе Газа, заявили в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп поддержал решение военно-политического руководства Израиля возобновить удары по Газе, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт израильским СМИ.
"Трамп полностью поддерживает Израиль и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в действиях, предпринятых ими за последние дни"
– Кэролайн Левитт
Спикер Белого дома возложила вину в эскалации конфликта на ХАМАС, который отказался возвращать всех заложников.
Напомним, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ночь на вторник в ответ на отказ ХАМАС принять предложенный план перемирия.