Вестник Кавказа

Трамп поддержал решение Израиля нанести удары по Газе

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Дональд Трамп поддерживает Израиль, который продолжил боевые действия в секторе Газа, заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение военно-политического руководства Израиля возобновить удары по Газе, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт израильским СМИ.

"Трамп полностью поддерживает Израиль и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в действиях, предпринятых ими за последние дни"

– Кэролайн Левитт

Спикер Белого дома возложила вину в эскалации конфликта на ХАМАС, который отказался возвращать всех заложников.

Напомним, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ночь на вторник в ответ на отказ ХАМАС принять предложенный план перемирия.

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