Вестник Кавказа

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США ввели санкции против компаний и физических лиц, которые связаны с Ираном. Под рестрикции Вашингтона попали в том числе грузовые суда.

Вашингтон ввел санкции против граждан и компаний, которые связаны с иранским нефтеэкспортом, сообщается в материале минфина США. 

Сообщается, что рестрикциям США подверглись 14 граждан и компаний, среди них – представители Китая, Панамы и Сейшельских островов. Также санкции наложены на 8 нефтяных танкеров. 

Отмечается, что танкеры, оказавшиеся под ограничениями Вашингтона, эксплуатируются под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов.

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