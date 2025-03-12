США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

США ввели санкции против компаний и физических лиц, которые связаны с Ираном. Под рестрикции Вашингтона попали в том числе грузовые суда.

Вашингтон ввел санкции против граждан и компаний, которые связаны с иранским нефтеэкспортом, сообщается в материале минфина США.

Сообщается, что рестрикциям США подверглись 14 граждан и компаний, среди них – представители Китая, Панамы и Сейшельских островов. Также санкции наложены на 8 нефтяных танкеров.

Отмечается, что танкеры, оказавшиеся под ограничениями Вашингтона, эксплуатируются под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов.