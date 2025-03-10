В Газе озвучили число погибших с начала военной операции Израиля

Израиль со вторника проводит военную операцию "Сила и меч" в секторе Газа. В палестинском анклаве озвучили число жертв военных действий Тель-Авива.

В секторе Газа подсчитали число погибших после начала военной операции Израиля во вторник. Как сообщили в Минздраве анклава, в Газе погибли более 500 человек, еще свыше 900 получили ранения.

Отмечается, что за четверг жертвами ударов ЦАХАЛ стали 85 жителей анклава, более 130 – ранены.

Согласно материалам ведомства, за время боевых действий с 2023 года погибли почти 50 тыс человек, более 100 тыс получили ранения.

Напомним, что Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ночь на вторник в ответ на отказ ХАМАС принять предложенный план перемирия.