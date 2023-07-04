Вестник Кавказа
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Россия задумалась о поставках нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне действующего запрета на экспорт дизельного топлива и бензина российские власти, по данным источников, готовят почву для поставок в Турцию и Узбекистан. Речь идет о обсуждении возможности подписания необходимых межправсоглашений.

Москва рассматривает возможность заключения с Анкарой и Ташкентом соглашений, которые сделают возможными поставки нефтепродуктов из России в Турцию и Узбекистан, сообщает источник.

Как передает "Интерфакс", в ходе совещания на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак дал Минэнерго и "Татнефти" поручение, согласно которому они должны обсудить такую возможность.

Отметим, что на мероприятии кабмин рассматривал состояние рынка нефтепродуктов.

Напомним, с 21 сентября в РФ запрещен экспорт дизтоплива и бензина. Нефтепродукты в качестве исключения можно поставлять только в государства ЕАЭС по индикативным балансам либо протоколам в рамках межправсоглашений.

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