Азербайджан нарастил поставки нефтепродуктов в ЕС почти в 300 раз

Опубликовано: 12:30, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Евросоюза за первые семь месяцев текущего года нарастили импорт азербайджанских нефтепродуктов почти в 300 раз. Крупнейшим импортером на данный момент является Греция.

С января по июль 2023 года Азербайджан увеличил поставки нефтепродуктов в Европу в 286 раз – до 201,9 тыс тонн. Об этом информирует Евростат.

За указанный период Баку заработал в денежном эквиваленте 118 млн евро, тем самым увеличив доход в 146 раз, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Первое место по объему поставок занимает Греция (128,4 тыс на 64,9 млн евро). В тройку также входят Кипр (40,2 тыс на 31,2 млн евро) и Мальта (24 тыс на 14,8 млн евро).

При этом Греция и Кипр в 2022 году не импортировали азербайджанские нефтепродукты, а объем поставок в Мальту был в 214 раз меньше (в денежном выражении меньше в 381 раз).