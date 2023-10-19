Россия - один из главных торговых партнеров Азербайджана

С января этого года Россия стала основным поставщиком товаров и услуг в Азербайджан. Товарооборот между странами составил более $3 млрд, а импорт из России - $2,2 млрд.

По итогам девяти месяцев текущего года Россия стала одним из главных торговых партнеров Азербайджана. С января по сентябрь товарооборот между странами составил $3,1 млрд, что на $600 млн больше, чем в 2022 году.

Как пишет Sputnik Азербайджан, с начала года Россия остается ключевым поставщиком товаров и услуг в Азербайджан - импорт достиг $2,2 млрд, а доля в импорте Азербайджана - 18%.

Что касается экспорта, то с января по сентябрь этого года он составил более $860 млн (3,2% экспорта Азербайджана). Стоит добавить, что российский рынок признан главным рынком сбыта ненефтяных товаров из Азербайджана.