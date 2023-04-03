Турция начала серийное производство своих электромобилей Togg

Опубликовано: 20:10, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В Турции сегодня сошел с конвейера первый турецкий электромобиль Togg. Обладателем Togg T10X турецкой разработки стал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

С конвейера завода в Турции сегодня сошел первый электромобиль разработки турецких ученых, а его владельцем стал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Торжественная церемония вручения автомобильных ключей от новенького Togg T10X прошла в президентском комплексе в Анкаре.

"Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа. TOGG побил рекорды, это наш собственный автомобиль, и теперь мы будем видеть Togg на дорогах", - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Разработка и создание первого электромобиля является символом технологического и экономического развития, а также репутации страны на мировой арене, - отметил Эрдоган, выразив уверенность, что Togg станет популярным у автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.

Любопытно, что на церемонии, в которой приняла участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган, было представлено два электромобиля – красный и синий. Эрдоган с женой сели в красный автомобиль, однако Эрдоган заявил, что сам он будет водить синий электрокар.

Ранее стало известно, что следующий, третий по счету электромобиль получит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки уже поступило 177 467 предварительных заказов. Известно, что самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, рассчитанным на 314 км пробега, будет стоить 953 тыс лир (больше $50 тыс). Электромобиль разгоняется lо 100 км/ч за 7,4 секунды, от обычной розетки эго аккумулятор зарядится за шесть часов.