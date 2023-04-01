Авария унесла 5 жизней в Казахстане

Опубликовано: 19:45, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пять человек погибли и четыре получили травмы в результате аварии в Алматинской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авария с участием двух Audi произошла в Алматинской области Казахстана. В результате ДТП погибли пятеро человек. Четыре человека были госпитализированы. Трагедия произошла на 196 км трассы Алматы-Кокпек-Коктал.

Правоохранители установили, что водитель Audi-100 выехал на «встречку», где столкнулся с с Audi-С4.

«На месте ДТП скончались водитель автомашины марки Audi-100, его трое пассажиров, а также водитель автомобиля Audi-С4. Еще четверых пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в ближайшую больницу»

– сообщили правоохранители.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.