Авария унесла 5 жизней в Казахстане

Пять человек погибли и четыре получили травмы в результате аварии в Алматинской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Авария с участием двух Audi произошла в Алматинской области Казахстана. В результате ДТП погибли пятеро человек. Четыре человека были госпитализированы. Трагедия произошла на 196 км трассы Алматы-Кокпек-Коктал.
Правоохранители установили, что водитель Audi-100 выехал на «встречку», где столкнулся с с Audi-С4.
«На месте ДТП скончались водитель автомашины марки Audi-100, его трое пассажиров, а также водитель автомобиля Audi-С4. Еще четверых пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в ближайшую больницу»
– сообщили правоохранители.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.