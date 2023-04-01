Россия остается главным поставщиком нефти в Турцию

Опубликовано: 15:45, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефть и нефтепродукты из России продолжают занимать лидирующие позиции в турецком импорте по данным за январь. Второе место по объемам поставок - у Ирака. Третью строчку занимают казахстанские углеводороды.

Основным импортером нефти и нефтепродуктов в Турцию в первом месяце 2023 года по-прежнему остается Россия, следует из данных турецкого профильного управления.

В общей сложности РФ поставила Турции 1,18 млн т нефти и нефтепродуктов. На второй строчке по объему поставок Ирак - Турция получила от него более 917 тыс т "черного топлива". Третьим оказался Казахстан с показателем свыше 683 тыс т.

Общая динамика

Из данных управления также следует, что в целом в январе Турция импортировала на 3,64% меньше нефти, чем в том же месяце в 2022 году. В итоге этот показатель составил 3,45 млн т.

А вот объем поставленных на экспорт продуктов нефтепереработки вырос на 7,3% и составил 2,2 млн т.

Отметим, что российские нефть и нефтепродукты традиционно находятся на первом месте для Турции.

Россия полностью проигнорировала нефтяное эмбарго

Ранее министр энергетики РФ сообщил о полном перенаправлении выпавшего из-за эмбарго экспорта российской нефти.

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