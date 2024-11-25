Проверки Минтранса коснутся 500 транспортных компаний после происшествия в Черном море

После ситуации с мазутом в Черном море Минтранс РФ принял решение о старте проверок всего танкерного флота в стране. Они коснутся 500 компаний.

После крушения двух танкеров "Волгонефть" в Черном море Минтранс России запустил проверку всего танкерного флота в стране по поручению президента РФ Владимира Путина, передали в министерстве.

"В рамках проводимых мероприятий Ространснадзором будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов"

- Минтранс РФ

Минтранс проверит порядка 500 компаний водного транспорта, которые применяют в работе нефтяные танкеры. Также оно пересмотрит нормативную базу по транспортировке нефтепродуктов в России.

Окончить проверки хотят до старта навигационного периода текущего года.