Вестник Кавказа

Проверки Минтранса коснутся 500 транспортных компаний после происшествия в Черном море

Проверки Минтранса коснутся 500 транспортных компаний после происшествия в Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После ситуации с мазутом в Черном море Минтранс РФ принял решение о старте проверок всего танкерного флота в стране. Они коснутся 500 компаний.

После крушения двух танкеров "Волгонефть" в Черном море Минтранс России запустил проверку всего танкерного флота в стране по поручению президента РФ Владимира Путина, передали в министерстве.

"В рамках проводимых мероприятий Ространснадзором будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов"

- Минтранс РФ

Минтранс проверит порядка 500 компаний водного транспорта, которые применяют в работе нефтяные танкеры. Также оно пересмотрит нормативную базу по транспортировке нефтепродуктов в России.

Окончить проверки хотят до старта навигационного периода текущего года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
785 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

В Астраханскую область вернутся речные трамвайчики

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%

Авиабилеты для детей будут продаваться с обязательной скидкой 50%

Мазут перестал течь в Керченский пролив

Мазут перестал течь в Керченский пролив

Прямые рейсы могут связать Россию с тремя новыми странами

Прямые рейсы могут связать Россию с тремя новыми странами

Россия и Азербайджан будут развивать грузоперевозки по коридору &quot;Север-Юг&quot;

Россия и Азербайджан будут развивать грузоперевозки по коридору "Север-Юг"

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

Северная Осетия будет закрываться для въезда из-за очередей на Верхнем Ларсе

Северная Осетия будет закрываться для въезда из-за очередей на Верхнем Ларсе

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Путин назначил спецпредставителя по развитию МТК Север-Юг

Путин назначил спецпредставителя по развитию МТК Север-Юг

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы