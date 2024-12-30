Владелец разбившегося в Керченском проливе танкера предстанет перед судом

Прокуратура и "Морспасслужба" отреагировали на крушение танкеров и подали в суд на владельца судна "Волгонефть 212". Рассмотрение заявлений в краснодарском суде пока не началось.

Прокуратура на транспорте в Новороссийске подала в суд исковое заявление о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть 212". Также исковое заявление направлено от "Морспасслужбы", передает пресс-служба суда.

Исковые заявления направлены на ООО "Кама Шиппинг", а также на ООО "Каматрансойл". В деле также фигурирует в качестве третьей стороны ЗАО "Волгатранснефть", в активе которой числится танкер "Волгонефть 239".

Информации о сути претензий пока не поступало, заявления к настоящему моменту не приняты к производству.

Напомним, что крушение танкеров произошло в середине декабря прошлого года в Керченском проливе. Авария привела к масштабному разливу мазута и экологическому бедствию.