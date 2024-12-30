Вестник Кавказа

Владелец разбившегося в Керченском проливе танкера предстанет перед судом

Владелец разбившегося в Керченском проливе танкера предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура и "Морспасслужба" отреагировали на крушение танкеров и подали в суд на владельца судна "Волгонефть 212". Рассмотрение заявлений в краснодарском суде пока не началось.

Прокуратура на транспорте в Новороссийске подала в суд исковое заявление о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть 212". Также исковое заявление направлено от "Морспасслужбы", передает пресс-служба суда. 

Исковые заявления направлены на ООО "Кама Шиппинг", а также на ООО "Каматрансойл". В деле также фигурирует в качестве третьей стороны ЗАО "Волгатранснефть", в активе которой числится танкер "Волгонефть 239". 

Информации о сути претензий пока не поступало, заявления к настоящему моменту не приняты к производству.

Напомним, что крушение танкеров произошло в середине декабря прошлого года в Керченском проливе. Авария привела к масштабному разливу мазута и экологическому бедствию.

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