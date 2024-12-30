С затонувшего танкера в Керченском проливе откачают мазут

Выбросы мазута с затонувшего в Черном море танкера продолжаются. В Краснодарском крае планируют принять меры по откачке оставшихся нефтепродуктов с судна.
Власти Краснодарского края намерены решить проблему новых выбросов мазута путем откачки оставшихся нефтепродуктов с затонувшего танкера, поделился глава региона Вениамин Кондратьев.
"Мы имеем новые выбросы из танкера, который не должен был никак уже нарушить ритм ликвидации катастрофы. Но это произошло. <…> Здесь, конечно, нужна серьезная работа, чтобы откачать нефтепродукты из этого танкера, чтобы он перестал их выбрасывать в море"
– Кондратьев
Он пояснил, что реализовывать проект по откачке планируется при поддержке федеральных властей.
Ранее стало известно о создании федерального оперштаба, который будет принимать решения по устранению последствий ЧС в Керченском проливе.