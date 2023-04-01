Армянский солдат-срочник стал жертвой перестрелки между армянскими же военными

Опубликовано: 11:09, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военнослужащие ВС Армении, не желая того, устроили взаимную перестрелку на юго-востоке страны. В результате один человек погиб, еще один был ранен.

Армянские военные случайно устроили взаимную перестрелку, сообщает Минобороны РА.

ЧП случилось на границе на юго-востоке страны.

Накануне в 22:50 по местному времени (21:50 мск) там установилась очень плохая видимость. Неблагоприятные погодные условия и стали причиной того, армянские военные "по недоразумению" устроили перестрелку, отметили в Ереване.

В результате погиб военнослужащий-срочник. Еще один был ранен, его жизни ничто не угрожает.

Идет следствие.

Напомним, в феврале в ВС РА произошел еще один трагический случай: на позиции был найден мертвым военнослужащий-срочник. Было открыто уголовное дело, в рамках которого задержаны два человека: контрактник, ответственный по позиции, и его помощник-срочник. Их подозревают в насилии, оскорблении и доведении до отчаяния.