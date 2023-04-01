Армянский солдат-срочник стал жертвой перестрелки между армянскими же военными

Армянские военные случайно устроили взаимную перестрелку, сообщает Минобороны РА.
ЧП случилось на границе на юго-востоке страны.
Накануне в 22:50 по местному времени (21:50 мск) там установилась очень плохая видимость. Неблагоприятные погодные условия и стали причиной того, армянские военные "по недоразумению" устроили перестрелку, отметили в Ереване.
В результате погиб военнослужащий-срочник. Еще один был ранен, его жизни ничто не угрожает.
Идет следствие.
Напомним, в феврале в ВС РА произошел еще один трагический случай: на позиции был найден мертвым военнослужащий-срочник. Было открыто уголовное дело, в рамках которого задержаны два человека: контрактник, ответственный по позиции, и его помощник-срочник. Их подозревают в насилии, оскорблении и доведении до отчаяния.