Замглавы МИД России и делегация из Сирии обсудили помощь после землетрясения

Опубликовано: 16:44, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель президента РФ встретился в Москве с делегацией из Сирии. Центральной темой стали урегулирование в САР и помощь после землетрясения.

В Москве 27 марта состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы внешнеполитического ведомства Михаила Богданова и сирийской делегации. Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

В ходе беседы обсуждалась помощь Сирии после сильнейшего землетрясения, произошедшего в начале февраля.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Сирии и внутри страны. Особое место было отведено вопросам комплексного урегулирования в САР.

Напомним, чуть более полутора месяцев назад в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последней информации, в результате стихийного бедствия погибли более 50 тыс человек. В соседней Сирии жертвами стали около 5 тыс человек.