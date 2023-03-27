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Замглавы МИД России и делегация из Сирии обсудили помощь после землетрясения

Замглавы МИД России и делегация из Сирии обсудили помощь после землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спецпредставитель президента РФ встретился в Москве с делегацией из Сирии. Центральной темой стали урегулирование в САР и помощь после землетрясения.

В Москве 27 марта состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы внешнеполитического ведомства Михаила Богданова и сирийской делегации. Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

В ходе беседы обсуждалась помощь Сирии после сильнейшего землетрясения, произошедшего в начале февраля.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Сирии и внутри страны. Особое место было отведено вопросам комплексного урегулирования в САР.

Напомним, чуть более полутора месяцев назад в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последней информации, в результате стихийного бедствия погибли более 50 тыс человек. В соседней Сирии жертвами стали около 5 тыс человек.

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