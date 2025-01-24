Вестник Кавказа

Кремль прокомментировал ситуацию с российскими военными в Сирии

Кремль прокомментировал ситуацию с российскими военными в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирия снова полыхает: в арабской республике начались бои между армией новой власти и сторонниками свергнутого президента Асада. В Кремле прокомментировали это событие в контексте безопасности российских военных.

Безопасность российских военных в Сирии обеспечивается на должном уровне, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. Заявление пресс-секретаря президента РФ прозвучало на фоне обострения вооруженного противостояния между новым Дамаском и сторонниками свергнутого лидера Башара Асада. 

"Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне"

– Дмитрий Песков 

Песков также добавил, что как-либо оценивать вооруженную операции новых властей Дамаска пока нет оснований, так как необходимой информации пока недостаточно. 

Напомним, что в Сирии начались боестолкновения между новыми властями и сторонниками бывшего президента Башара Асада. Боевые действия ведутся в Латакии, Тартусе, Хомсе и ряде других городов страны. По предварительным подсчетам, жертвами столкновений стали около 70 человек.

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