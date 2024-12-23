Вестник Кавказа

В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Москвой, однако статус военных баз РФ в Сирии пока остается предметом обсуждения двух стран.

Глава МВД нового Дамаска Али Каддах высказался о важности сотрудничества с Москвой. По словам министра, сотрудничество с РФ отвечает интересам Сирии и важно с точки зрения внешнеполитических контактов арабской республики. 

"Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии и является частью усилий правительства по построению стратегических отношений с другими странами, которые бы способствовали поддержанию региональной и международной стабильности"

– Али Каддах 

По словам Каддаха, отношения между Москвой и Дамаском строятся на уважении суверенитета и территориальной целостности арабской республики. 

Россия, по словам, министра является крупной страной с большим международным влиянием, что важно для отстаивания интересов Сирии. 

Как отметил Каддах, Москва и Дамаск продолжают переговоры по военным базам РФ в Сирии, передает РИА Новости.

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