В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

Новый Дамаск заинтересован в сотрудничестве с Москвой, однако статус военных баз РФ в Сирии пока остается предметом обсуждения двух стран.

Глава МВД нового Дамаска Али Каддах высказался о важности сотрудничества с Москвой. По словам министра, сотрудничество с РФ отвечает интересам Сирии и важно с точки зрения внешнеполитических контактов арабской республики.

"Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии и является частью усилий правительства по построению стратегических отношений с другими странами, которые бы способствовали поддержанию региональной и международной стабильности"

– Али Каддах

По словам Каддаха, отношения между Москвой и Дамаском строятся на уважении суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

Россия, по словам, министра является крупной страной с большим международным влиянием, что важно для отстаивания интересов Сирии.

Как отметил Каддах, Москва и Дамаск продолжают переговоры по военным базам РФ в Сирии, передает РИА Новости.