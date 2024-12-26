Вестник Кавказа

Дамаск назвал условие сохранения российских военных баз в Сирии

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая администрация Дамаска продолжает переговоры с Москвой по российским военным базам. Новые сирийские власти не скрывают прагматических намерений и рассматривают вопрос в контексте выгоды для страны.

Глава минобороны нового Дамаска Мурхаф Абу Касра назвал условие, при котором Россия сохранит военные базы в Сирии

По словам Абу Касры, РФ сохранит площадки базирования ВМС и ВВС в Сирии, если Дамаск усмотрит в этом выгоду. 

"Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да"

– Мурхаф Абу Касра 

Глава оборонного ведомства Сирии также оценил динамику отношений между Москвой и новым Дамаском. По мнению Абу Касры, отношения имеют признаки улучшения. 

Ранее глава МВД Сирии Али Каддах отметил, что Москва и Дамаск продолжают обсуждать ситуации с военными базам РФ в Сирии.

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