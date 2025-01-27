Лавров виделся с главой МИД Сирии в Турции

Сергей Лавров сообщил, что провел встречу с министром иностранных дел Сирии в Анкаре. Глава МИД России находился в Турции с визитом в конце февраля.
Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о переговорах со своим сирийским коллегой Ассадом аль-Шайбани, которые состоялись в Анкаре.
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что в ходе встречи с сирийским министром в турецкой столице были даны все необходимые заверения.
Министр также подчеркнул, что был подтвержден курс на национальное согласие, а также обеспечение инклюзивности всех политических процессов.
Стоит добавить, что Лавров приезжал в Анкару с визитом в конце февраля. Там он провел переговоры с Хаканом Фиданом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.