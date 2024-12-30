Вестник Кавказа

Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпред РФ при ООН Гатилов заявил, что Россия готова участвовать в деле восстановления Сирии. По словам дипломата, Москва уже внесла значительный вклад в восстановление инфраструктуры страны.

Россия готова помочь Сирии справиться с гуманитарным кризисом в арабской республике, сообщил постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов. 

Дипломат отметил, что Москва с самого начала добивалась отмены санкций в отношении Сирии. РФ также помогала республике справляться с проблемами гуманитарного характера. 

Гатилов отметил, что российская поддержка позволила восстановить более 1 тыс образовательных и порядка 300 медицинских учреждений в Сирии. Также в порядок было приведено около 5 тыс жилых домов и 2 тыс километров транспортных артерий страны, передает РИА Новости.

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