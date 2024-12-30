Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Постпред РФ при ООН Гатилов заявил, что Россия готова участвовать в деле восстановления Сирии. По словам дипломата, Москва уже внесла значительный вклад в восстановление инфраструктуры страны.

Россия готова помочь Сирии справиться с гуманитарным кризисом в арабской республике, сообщил постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что Москва с самого начала добивалась отмены санкций в отношении Сирии. РФ также помогала республике справляться с проблемами гуманитарного характера.

Гатилов отметил, что российская поддержка позволила восстановить более 1 тыс образовательных и порядка 300 медицинских учреждений в Сирии. Также в порядок было приведено около 5 тыс жилых домов и 2 тыс километров транспортных артерий страны, передает РИА Новости.