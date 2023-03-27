Замглавы МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии проведут очередную встречу

Опубликовано: 11:55, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия, Турция, Иран и Сирия в скором времени проведут очередную встречу на уровне замглав МИД, сообщили в российской дипмиссии. Она будет посвящена нормализации сирийско-турецких отношений.

Заместитель министра иностранных дел России МИД Михаил Богданов анонсировал очередную встречу РФ, Турции, Ирана и Сирии на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Он подчеркнул, что сейчас идет подготовка к встрече.

Богданов напомнил, что работа в этом направлении ведется, несмотря на Рамадан и ряд других обстоятельств.

Замглавы внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что посредническая миссия по нормализации отношений между Сирией и Турцией завершится успешно.

Напомним, в этом месяце должна была пройти министерская встреча глав МИД по Сирии, однако в итоге она была перенесена на неопределенный срок. В Турции отметили, что такое решение было принято по просьбе российской стороны.

Ранее в Кремле сообщили, что на недавней встрече президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада обсуждалась подготовка к переговорам сирийского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.