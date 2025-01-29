Вестник Кавказа

Турецкие рынки пополнятся товарами из Сирии

Турецкие рынки пополнятся товарами из Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция отменила ограничения на импорт сирийских товаров. Решение также коснется продуктов питания.

Ввоз товаров из Сирии разрешил Минторг Турции. Об этом в разговоре с журналистами рассказал представитель Главного управления сухопутных и морских портов страны Мазен Аллуш.

"Заседания и обсуждения Главного управления сухопутных и морских портов и Министерства торговли Турции привели к принятию решения об отмене ограничений на экспорт сирийских товаров и продуктов питания на турецкие рынки"

- Мазен Аллуш

Ранее сообщалось, что Турция и Сирия могут возобновить договор о свободной торговле. Также под обсуждение сторон может попасть вопрос пересмотра таможенных пошлин на определенные виды товаров.

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