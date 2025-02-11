Турция и Великобритания поговорят о снятии санкций против Сирии

О снятии санкций в отношении Сирии поговорят представители МИД Турции и Великобритании на встрече в Анкаре. Они также обсудят нового руководство в Дамаске.

Заместители глав МИД Турции и Великобритании Нух Йылмаз и Хэмиш Фалконер поднимут на обсуждение вопрос снятия санкций в отношении Сирии на встрече в Анкаре, рассказал журналистами источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Турецкая сторона на этих консультациях, как ожидается, изложит взгляды и ожидания Турции относительно безопасности, стабильности и экономической ситуации в Сирии. Будет заявлено о необходимости полной отмены введенных в отношении Сирии санкций без предварительных условий"

- источник

Турция считает, что снятие санкций необходимо для стабильного развития и процветания Сирии.

Представители МИД двух стран также выскажут мнения по поводу действий новых сирийских властей и их поддержки со стороны международного сообщества, передал источник в разговоре с ТАСС.

Напомним, что недавно ЕС приняло решение о приостановке части санкций против Сирии в ключевых отраслях – энергетики, транспорта и торговли.