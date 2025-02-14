Вестник Кавказа

ЕС приостановил некоторые санкции против Сирии

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский Союз принял решение о приостановке части рестрикций, введенных ранее в отношении Сирии. Речь идет о санкциях, затрагивающих ключевые секторы экономики страны.

Ряд санкций против Сирии приостановлен Евросоюзом, соответствующее решение опубликовал сегодня Совет ЕС.

В заявлении говорится, что соответствующее решение было принято в рамках усилий ЕС по поддержке политического перехода в Сирии, а также чтобы ускорить восстановление экономики в стране.

В коммюнике уточняется, что Брюссель намерен снять ограничения, мешающие взаимодействовать с Сирией в таких ключевых сферах, как энергетика (нефть, газ, электричество) и транспорт. ЕС намерен, напротив, оказывать содействие финансовым и банковским операциям, которые осуществляются в рамках работы эти секторов. Кроме того, ограничения не должны касаться гуманитарных целей и задачи восстановления страны.

В заявлении подчеркивается, что Совет ЕС продолжит работу в данном направлении и рассмотрит возможность дальнейшего ослабления санкций.

В то же время, некоторые санкции ЕС против Сирии останутся неизменными. Это ограничения, введенные в связи с режимом Башара Асада, химическим оружием, наркотиками и т. д.

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