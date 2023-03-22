В Минэнерго рассказали о пользе создаваемой Россией системе поставок нефти

Опубликовано: 19:38, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия в данный момент фактически формирует новую систему для транспортировки энергоресурсов, так как прежняя больше не действует. Изменение логистики принесет пользу большей части населения планеты.

Альтернативная система для поставок энергоресурсов, над созданием которой работает сейчас Россия, принесет пользу почти всем жителям планеты, заявил первый замминистра энергетики РФ.

Павел Сорокин подчеркнул, что Россия, как надежный партнер, продолжит поставлять энергоресурсы так, как делала это раньше. В результате, уточнил чиновник, велик шанс, причем и для РФ, и для 7 из 8 млрд жителей земли, создать такую альтернативную систему.

Разрушение старой системы транспортировки нефти

Чиновник пояснил, что из-за разрушения налаженной за последние несколько десятков лет системы транспортировки нефти логистические маршруты значительно удлинились - однако для рыночной экономики в приоритете максимальная эффективность и минимизация издержек на логистику, передает ТАСС.

Соответственно, первый замминистра оценил как временное явление высокие расходы на доставку нефти из России на внешние рынки.

"Все это временно, потому что стоимость фрахта в обозримом будущем будет модерироваться"

— Павел Сорокин