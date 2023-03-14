РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пандемии коронавируса приходит конец

Люди в масках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заверил, что пандемия COVID-19 завершится в этом году.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации.

"Я уверен, что в какой-то момент в текущем году мы сможем сказать, что пандемия завершилась как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", - отметил глава ВОЗ, передает РИА Новости.

Сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии, однако из пандемии следует извлечь уроки, чтобы не повторить паники и халатности, которыми долгое время характеризовались ответные меры на эпидемии..

Напомним, накануне в России за сутки зарегистрировали 10 268 случаев заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор призвал россиян не расслабляться по поводу коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян не расслабляться по поводу коронавируса

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version