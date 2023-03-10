"Лукойл" будет развивать на Ставрополье зеленую энергетику

"Лукойл" построит в Ставропольском крае солнечную и ветряную электростанции. В общей сложности они дадут почти 80 МВт. Зеленая энергетика - перспективное для развития направление в регионе.
Новые ветряки и станции солнечных батарей возведет на Ставрополье компания "Лукойл". Развитие альтернативной энергетики в регионе оценивается как перспективное.
Ветряная электростанция появится в Кочубеевском округе. Ее мощность составит 71 МВт. Строительство будет завершено в ближайшие годы.
Быстрее будет реализован проект солнечной электростанции в Невинномысске. Ее построят в течение полутора лет, мощность составит около 5 МВт.
"Лукойл" развивает зеленую энергетику по всему югу России, данное направление является перспективным, компания готова его развивать, сообщил главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.