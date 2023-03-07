Россия и Китай резко нарастили взаимный товарооборот

Опубликовано: 11:19, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года товарооборот России и Китая вырос почти на 26% в годовом исчислении. В значительной степени это связано с ростом российских поставок углеводородов.

Россия и Китай укрепляют экономические связи: за январь и февраль 2023 года товарооборот двух стран вырос на 25,9% в годовом исчислении.

Как сообщает Главное таможенное управление КНР, товарооборот составил $33,68 млрд. Китайский экспорт в Россию поднялся почти на 20% и за два месяца составил $15,03 млрд. Еще сильнее выросли поставки из России в Китай - на 31,3%, до $18,65 млрд.

Нефть, газ и уголь - главные статьи китайского импорта из России. Также ведутся поставки меди, древесины и морепродуктов.

Китайский экспорт представляет собой смартфоны, компьютеры, промышленное оборудование, транспорт, детские игрушки, обувь,

Российско-китайский товарооборот неуклонно растет: в 2021 году - плюс 35,8%, в 2022-м - плюс 29,3%. В 2023 он превысит прежний рекордный показатель и составит более $200 млрд.

Отметим, что торговля между Китаем и США падает, за два месяца 2023 года импорт-экспорт сократился на 17,4%.