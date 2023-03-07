Узбекистан нарастит экспорт обуви и кожаных изделий в Азербайджан

Опубликовано: 9:45, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекских изделий из кожи и меха, а также обуви в Азербайджане станет больше – такие планы у ассоциации "Узчармсаноат", которая из-за востребованности намерена увеличить поставки в регион продукции промышленных предприятий страны.

Ряд узбекских предприятий, в числе которых Sanfa Leather, Ravon Taraqqiyot Orzusi, Poyafzal Servis Urgut, "Меховая Мода" и другие, в январе 2022 года уже экспортировали в Азербайджан свои изделия на сумму $94,6 тыс, они пользуются спросом, и теперь ассоциация "Узчармсаноат", в состав которой входят производители, планирует увеличить экспорт до $500 тыс в денежном выражении, сообщил председатель ассоциации Фахриддин Бобоев.

Причем, выгода обоюдная – помимо качественной обуви и кожи, которые получат азербайджанские потребители, налажены регулярные связи с крупными предприятиями Азербайджана, что гарантирует им участие в международных выставках, проводимых в Узбекистане, - отметил Бобоев, передает Trend.

Узбекистан намерен в нынешнем году запустить 175 инвестиционных проектов по созданию новых предприятий, что позволит стране дополнительно произвести 23 млн кв м кожи, 30,4 млн пар обуви, 813 тыс кожгалантерейных изделий, а также наладить переработку 4,5 тыс т шерсти. В реализацию проектов будет инвестировано $420 млн, добавил Фахриддин Бобоев.