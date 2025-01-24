Иранские порты обработали 215 миллионов тонн грузов

Иранская организация портов и судоходства отчиталась о перевалке грузов в иранских портах страны за 11 месяцев иранского года – по данным организации, за это время иранские суда перевезли свыше 215 миллионов тонн.

За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-18 февраля 2025 г.) порты Ирана перевалили (загрузили и выгрузили) свыше 215 млн т грузов, говорится в отчете Организации портов и морского судоходства Ирана.

Всего за 11 месяцев было погружено более 140 млн т, а выгружено 75 млн т грузов, в том числе 95,4 млн т нефти и нефтепродуктов, сообщает Trend.

Что касается ненефтяных грузов, то общее количество их перевалки в морских гаванях страны составило 120 млн т, общее число перевезенных контейнеров составило 2,84 млн шт.

В целом рост грузоперевозок за этот период составил 12% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Всего в портах Ирана было загружено и выгружено около 237 млн т грузов, говорится в отчете – это на 10% больше, чем годом ранее.