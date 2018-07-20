Иран почти на четверть нарастил экспорт в страны ЕврАзЭС

Только за 10 месяцев текущего иранского года экспорт иранской продукции в страны Евразийского экономического союза увеличился почти на четверть в денежном выражении, основным получателем товаров стала Россия.

Иранская продукция пользуется спросом в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС): ее экспорт за 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) вырос на 22% в денежном и на 27% в весовом отношении по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил представитель комитета по международным отношениям и развитию торговли Иранского дома промышленности, рудников и торговли Рухулла Латифи.

Экспорт Ирана за это время составил 4,28 млн т на $1,63 млрд, а самым крупным покупателем стала Россия – она получила 2,1 млн т товаров на $889 млн, сообщает Trend.

В первой тройке также оказались Казахстан, который закупил 390 тыс т иранских товаров на $227 млн, и Киргизия - 49,4 тыс т товаров на сумму $95,3 млн. На долю остальных стран объединения пришлось 1,73 млн т на сумму $403 млн, поведал Латифи.

В основном страны ЕврАзЭС закупали в Иране продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, полиэтилен и резиновые изделия, а также горные минералы и нефтепродукты, изделия из железа, керамику, ковры и лекарства.

Общий экспорт ненефтяных продуктов Ирана за этот период составил 127 млн т на сумму около $47,8 млрд, сообщили в Таможенной администрации Ирана.