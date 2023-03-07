Иран готов стать членом ШОС

Опубликовано: 7:35, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Иран готов вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и принимать активное участие в работе организации, заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

На встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией глава МИД Иран отметил решимость и серьезность ИРИ в вопросе участия и активной роли в ШОС, - говорится в заявлении иранского МИД, размещенном в его Telegram-канале.

Абдоллахиан поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана, а генсек ШОС отметил, что Иран может сыграть важную роль в организации и развить отношения с другими ее членами, передает РИА Новости.

Напомним, 15 сентября 2022 года Иран подписал меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент страны принял законопроект о вступлении Ирана в организацию.

Напомним, в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. У Афганистана и Беларуси статус наблюдателей, у Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки статус стран-партнеров.