Гия Саралидзе: Азербайджан не даст согласия на миссию ЕС в Карабахе 

Опубликовано: 19:30, 6 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В эфире передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" телерадиоведущий Гия Саралидзе ответил на требования властей Армении о вводе западных наблюдателей и миротворцев в Карабахский экономический район Азербайджана. Он подчеркнул, что инициатива направлена лишь на эскалацию напряжения, добавив, что Баку не даст на это согласия.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе в эфире передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" предупредил сегодня, что деструктивные силы Запада в ближайшее время начнут наращивать попытки раскачать постсоветское пространство. Так он прокомментировал совершенное накануне нападение армянских боевиков на азербайджанских военных в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Будут попытки поджечь регионы и страны вокруг России, где Россия так или иначе задействована. На Южном Кавказе мы видим, что происходит вокруг Карабаха. На мой взгляд совершенно очевидно, что привлечение французских и других европейских наблюдателей и чуть ли не миротворческих сил [в Карабах]… единственно работает на то, чтобы повысить эскалацию и ухудшить ситуацию", - сказал он, отсылая к постоянным требованиям Еревана ввести в Азербайджан западную наблюдательную либо миротворческую миссию.

Кроме того, телерадиоведущий подчеркнул, что эти требования в любом случае бесплодны, ведь решать, кому из миротворцев будет позволено находиться в Карабахе, может только Азербайджан. "Понятно, эти силы не могут быть введены без согласия другой стороны, а Азербайджан никогда не даст [согласия на новую миссию в Карабахе]. А среди региональных сил в эскалации никто не заинтересован", - подчеркнул Гия Саралидзе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так он отреагировал на беседу Дмитрия Куликова с международным обозревателем "Коммерсанта" Максимом Юсиным о силах, раскачивающих Южный Кавказ. Юсин, рассказывая о нападении армянских боевиков на азербайджанских военных, попытался заявить, что возможности России о влиянии на ситуацию в регионе резко ограничены, поскольку она "сделает ничего не может, ведь руки связаны Украиной, и здесь какое-то обострение еще на одном фронте едва ли мы можем себе позволить".

Дмитрий Куликов с ним не согласился, напомнив прежде всего о том, что Россия играет ключевую посредническую роль в армяно-азербайджанском урегулировании. "Процесс подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном никогда не обладал такой степенью реальности, какой он сейчас обладает, несмотря на все трудности. Россия работает с властями обоих государств, и она – единственная страна, которая на самом деле это двигает, потому что никто другой это двигать не может", - подчеркнул он.

Пресс-служба президента Азербайджана

Также он отверг намек Максима Юсина, что для урегулирования отношений Еревана и Баку России нужны военные силы, которые сейчас сконцентрированы на спецоперации на Украине. "В целом можно ли решать это силовым путем? Я в этом не уверен. Мы точно не собирались этого делать. Надеюсь, у них не возобладают те силы, которые хотят, чтобы произошла война", - добавил Дмитрий Куликов, подчеркнув, что в регионе есть группы, заинтересованные, чтобы мир на Южном Кавказе не наступил.

В связи с этим Максим Юсин привел пример провластного армянского telegram-канала "Баграмяна, 26", призывающего к разрыву Армении с Россией. "Этот канал именно позицию пашиняновской команды ретранслирует. И там как раз – к тому, что ты сказал, что только Москва может вести переговоры – проводится мысль, что уже надо от России отворачиваться, давайте с Западом, давайте с Европой и США контактировать. То есть вот этим пытаются шантажировать Россию. На мой взгляд, это неправильная тактика, потому что может вызвать прямо противоположное", - сказал он.

Беседу подытожил Дмитрий Куликов. "Ты все сказал: некоторые группы пытаются шантажировать. Зря они это делают. Шантаж России не привел еще ни одно государство на постсоветском пространстве ни к чему хорошему – а многие ходили этой дорогой. Те группировки, которые не дай Бог ставят такие цели, лучше бы они этого не делали", - заключил ведущий "Кто против?".