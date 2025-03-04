Вестник Кавказа

На курорте "Мамисон" озвучили программу на ближайшие дни

На курорте "Мамисон" озвучили программу на ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие курорта запланировано на пятницу 14 марта, в этот день гостей ждут бесплатные ски-пассы, парковки и осетинские пироги. В выходные курорт начнет работать штатно.

Новый горный курорт "Мамисон" в Северной Осетии будет открыт на этой неделе, торжественное открытия состоится в пятницу.

В этот день добраться до курорта можно будет на бесплатных автобусах из Владикавказа. Также отправиться на курорт можно на личном транспорте - парковка на 460 автомобилей 14 марта будет бесплатной. Начиная с субботу день парковки на "Мамисоне" будет стоить 200 рублей.

Время работы курорта с 09:00 до 17:00. Праздничная программа в пятницу начнется в 10:00 и завершится в 15:00. В этот день кататься можно будет бесплатно. Начиная с субботы туристам нужно будет приобретать ски-пасс. До конца апреля дневной ски-пасс для взрослых будет стоить 2400 рублей, детский cки-пасс - 1500 рублей. Можно отдельно пробрести одноразовый билет на канатную дорогу за 1500 рублей на взрослого и 900 рублей на ребенка.

Сейчас на склонах есть снег, при этом дневные температуры составляют 6-10 градусов тепла. На курорте рассчитывают, что в выходные на трассах "Мамисона" можно будет кататься.

На территории курорта расположены две точки общепита - Moon Base и Coffee Base. В день открытия курорта запланирована бесплатная дегустация осетинских пирогов.

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