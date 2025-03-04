В Тбилиси вспыхнул пожар на территории "Винзавода"

В Тбилиси загорелось здание ресторана в "Винзаводе". Пожарные уже борются с огнем.

На проспекте Меликишвили в Тбилиси вспыхнул пожар. Огнем охвачен один из ресторанов на территории "Винзавода", передали в службе управления чрезвычайными ситуациями.

Сообщается, что пламя вспыхнуло на крыше заведения общественного питания. К месту возгорания прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации пожара.

Причины и детали происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало. Тушение огня продолжается.