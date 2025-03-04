Вестник Кавказа

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории "Винзавода"

В Тбилиси вспыхнул пожар на территории "Винзавода"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси загорелось здание ресторана в "Винзаводе". Пожарные уже борются с огнем.

На проспекте Меликишвили в Тбилиси вспыхнул пожар. Огнем охвачен один из ресторанов на территории "Винзавода", передали в службе управления чрезвычайными ситуациями. 

Сообщается, что пламя вспыхнуло на крыше заведения общественного питания. К месту возгорания прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации пожара. 

Причины и детали происшествия выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало. Тушение огня продолжается.

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