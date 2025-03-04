Вестник Кавказа

Ночное землетрясение ощутили жители Ставрополья

Ночное землетрясение ощутили жители Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночью жители ставропольской станицы Новоалександровского муниципального образования Ставрополья ощутили на себе довольно сильные подземные толчки – землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 3 часа ночи.

Сегодня посреди ночи жителей станицы Григорополисская (Ставропольский край) подняло из постелей довольно сильное землетрясение магнитудой 4,3, которое было весьма ощутимым на поверхности, сообщила в своем Telegram-канале противопожарная и аварийно-спасательная служба края.

"Сегодня в 03:35 в станице Григорополисской Новоалександровского МО зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км, с ощущаемостью на поверхности. Жертв и разрушений нет. Социального напряжения нет"

- МЧС Ставрополья

К счастью, сейсмособытие прошло без каких-либо катаклизмов для основных служб жизнеобеспечения края – все они работают в штатном режиме. 

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