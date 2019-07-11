Вестник Кавказа

Вирус отправил на карантин тепличные помидоры из Динского района Кубани

Вирус отправил на карантин тепличные помидоры из Динского района Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В карантинную зону из-за опасной болезни попали томаты, выращиваемые в теплицах Динского района Краснодарского края – специалисты Россельхознадзора нашли в них вирус коричневой морщинистости плодов.

К карантинной зоне, введенной в Краснодарском крае, прибавился и Динский район, где на тепличных томатах обнаружен вирус, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Наличие опасной для овощей болезни, вируса коричневой морщинистости плодов, показал очередной мониторинг, проведенный одном из тепличных комплексов района уже в марте 2025 года передает "АиФ-Юг".

Пока в карантин отправлены тепличные хозяйства муниципального образования Пластуновского сельского поселения Динского района, они занимают общую площадь в 10 га.

Напомним, еще в конце минувшего 2024 года специалисты Россельхознадзора ввели карантин на Кубани из-за вируса у тепличных помидоров – для людей он неопасен, однако может уничтожить до 80% урожая томатов, которые так и не дойдут до прилавков магазинов.

Вирус коричневой морщинистости томатов обнаружился во время проведения плановой проверки в одном из крупных тепличных хозяйств в Краснодарском крае, которую провели эксперты Россельхознадзора: чтобы избежать его распространения на другие аналогичные хозяйства, они установили карантинную зону.

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